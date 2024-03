AS Mengutuk Uji Coba Rudal Korut dan Tegaskan Janji Untuk Tetap Melindungi Korsel

Photo : KBS News

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengecam peluncuran rudal balistik Korea Utara yang dilakukan pada hari Senin (18/03) sebagai tindakan yang mengancam keamanan regional. Sehingga AS kembali menekankan tekad kuatnya untuk melindungi Korea Selatan.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS menyebutkan bahwa, seperti peluncuran rudal balistik yang dilakukan sebelumnya oleh Korea Utara selama beberapa tahun terakhir, peluncuran tersebut merupakan pelanggaran sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB.Dia melanjutkan bahwa serangkaian peluncuran rudal serupa terus mengancam negara-negara tetangga dan juga semakin memicu kerawanan serta keamanan di wilayah kawasan.Selanjutnya dia mengatakan bahwa Washington terus mengupayakan pendekatan diplomatik dengan Korea Utara, sembari mendesak rezim Pyongyang untuk kembali ke jalur dialog. Ditekankan pula bahwa komitmen dan janji AS untuk melindungi Korea Selatan dan Jepang akan tetap teguh.