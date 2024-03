Bank Sentral AS Pertahankan Suku Bunga Acuan

Photo : KBS News

Bank Sentral AS (The Fed) mempertahankan suku bunga acuannya dengan tidak berubah untuk kelima kalinya secara berturut-turut.Setelah pertemuan dua hari Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), The Fed mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka memutuskan untuk mempertahankan kisaran target untuk suku bunga federal fund pada kisaran 5,25% hingga 5,5%.The Fed mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa indikator-indikator terbaru menunjukkan aktivitas ekonomi telah berkembang dengan laju yang stabil. Hal itu terlihat dari serapan tenaga kerja yang kuat dan tingkat pengangguran yang tetap rendah, serta menambahkan bahwa inflasi telah menurun selama setahun terakhir namun tetap tinggi.Pernyataan tersebut juga menekankan bahwa prospek ekonomi masih tidak pasti dan Komite tetap sangat memperhatikan risiko inflasi.Keputusan pada hari Rabu (21/03) mempertahankan selisih dua poin persentase antara suku bunga The Fed dan Bank Sentral Korea (BOK).Proyeksi penurunan suku bunga Komite pada bulan Maret menunjukkan tingkat suku bunga akhir tahun sebesar 4,6%, yang berarti tiga kali penurunan suku bunga sebesar 0,25%.Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa jika ekonomi berkembang seluas yang diharapkan, kemungkinan akan tepat untuk mulai mengurangi pengetatan kebijakan pada suatu saat di tahun ini.