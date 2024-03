KOSPI Turun Dalam 2 Hari Perdagangan

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Korea (KOSPI) mengalami penurunan selama dua hari berturut-turut.KOSPI ditutup dalam sesi perdagangan pada hari Senin (25/03) di level 2.737,57, turun 10,99 poin atau 0,40% dari angka penutupan sehari sebelumnya.Di bursa saham, investor asing dan investor institusi melakukan aksi jual bersih masing-masing sebanyak 41,9 miliar won dan 290,8 miliar won, sementara investor individu melakukan aksi beli sebesar 330,7 miliar won.Sedangkan KOSDAQ yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi naik 9,71 poin atau 1.07%, dan ditutup pada level 913,69 dengan mencapai rekor tertinggi dalam enam bulan terakhir.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won melemah 3,7 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini pada angka 1.342,1 won per dolar AS.