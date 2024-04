AS Dilaporkan Tengah Mengatur Rencana Pertemuan Trilateral di Sela KTT NATO

Photo : YONHAP News

Pemerintah Amerika Serikat (AS) dilaporkan tengah mengupayakan koordinasi terkait rencana pertemuan puncak antara Korea Selatan, AS, dan Jepang dalam forum KTT NATO yang dijadwalkan akan berlangsung di Washington pada bulan Juli mendatang.Hal tersebut disampaikan oleh kantor berita Jepang, Kyodo News dengan mengutip sumber berita diplomatik pada hari Minggu (31/03). Hal itu mencakup agenda utama pertemuan puncak trilateral yang diperkirakan akan berfokus pada penguatan postur pertahanan militer ketiga negara, fasilitas pertukaran intelijen, hingga peningkatan kerja sama keamanan siber.Disebutkan pula, bahwa ketiga negara diharapkan dapat bertukar tanggapan mereka dalam melawan Rusia yang terus meningkatkan kerja sama militer dengan Korea Utara.Di sisi lain, pemerintah Washington diketahui berniat untuk melakukan kerja sama keamanan ekonomi bersama pemerintah Seoul dan Tokyo, seperti pembangunan rantai pasokan bahan-bahan penting seperti semikonduktor dan lain sebagainya.Sebelumnya, para pemimpin Korea Selatan, AS, dan Jepang telah sepakat untuk mengadakan pertemuan puncak trilateral secara rutin setidaknya sekali dalam setahun, saat ketiga pihak bertemu di AS pada bulan Agustus tahun lalu.