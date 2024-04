'Parasyte: The Grey' Menduduki Posisi Pertama Seri Non-Bahasa Inggris di Netflix pada Minggu Pertama Peluncuran

Photo : YONHAP News

Drama Korea "Parasyte: The Grey" yang disutradarai oleh Yeon Sang-ho, sutradara film "Train to Busan" telah menjadi seri non-bahasa Inggris yang paling banyak ditonton di dunia pada minggu pertama peluncurannya di Netflix.Menurut Netflix pada hari Rabu(10/4), 'Parasyte: The Grey' tercatat meraih 6,3 juta views dari tanggal 1 hingga 7 bulan ini dan menempatkannya di posisi pertama kategori seri TV non-bahasa Inggris.Seri ini berada di dalam 10 besar di 68 negara, dan menduduki peringkat pertama di 8 negara termasuk Korea Selatan, Filipina, Malaysia, dan Bolivia.'Parasyte: The Grey' adalah drama spin-off yang diadaptasi dari komik Jepang 'Parasyte' yang memenangkan penghargaan Seiun Award (星雲賞) untuk kategori komik di Jepang pada tahun 1996.Drama ini menceritakan tentang kejadian-kejadian yang terjadi ketika parasit misterius menguasai tubuh manusia.Sementara itu, drama romantis komedi 'Queen of Tears' yang dibintangi oleh Kim Soo-hyun dan Kim Ji-won, yang pada minggu sebelumnya menduduki peringkat pertama, kini berada di posisi kedua. Drama ini telah berada di dalam 10 besar selama lima minggu berturut-turut.Reality show "Physical: 100 Season 2 - Underground", yang berada di peringkat pertama pada minggu pertama peluncurannya, kini menduduki peringkat keempat.