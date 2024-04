Photo : KBS News

Film buatan Korea Selatan "The Roundup: Punishment" akan ditayangkan di 164 negara.Menurut distributor ABO Entertainment, seri keempat dari film laga "The Outlaws" (2017) yang dibintangi oleh aktor Ma Dong-seok (Don Lee) tersebut telah terjual di 164 negara jelang perilisannya bulan ini."The Roundup: Punishment" akan dirilis di Korea Selatan pada tanggal 24 April, disusul dengan perilisan di negara lainnya hingga bulan depan, termasuk Australia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Amerika Serikat dan Inggris.Dua seri sebelumnya, yaitu "The Roundup" (2022) dan "The Roundup: No Way Out" (2023) ditayangkan masing-masing di 132 dan 158 negara.Bulan Februari lalu, film "The Roundup: Punishment" diundang ke Gala Spesial Festival Film Berlin ke-74 dan mendapatkan perhatian internasional.