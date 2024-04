Pertemuan Menteri Keuangan Korsel, AS dan Jepang Akan Digelar Di Washington D.C.

Photo : YONHAP News

Menteri Keuangan dari Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang akan bertemu untuk pertama kalinya di Washington D.C di AS pada hari Rabu (17/4).Menteri Strategi dan Keuangan Korea Selatan merangkap Wakil Perdana Menteri, Choi Sang-mok, bertolak ke AS pada hari Selasa (16/4) untuk menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Korea Selatan, AS dan Jepang, serta pertemuan Menteri Keuangan G20 yang digelar di Washington D.C selama tiga hari mulai hari Rabu.Pertemuan tersebut merupakan langkah lanjutan dari Konferensi Tingkat Tinggi Korea Selatan, AS dan Jepang yang digelar di Kamp David pada bulan Agustus tahun lalu.Di dalam pertemuan tersebut, Menteri Choi Sang-mok, Menteri Janet Yellen dan Menteri Shunichi Suzuki akan membahas langkah kerja sama trilateral untuk menstabilkan ketertiban ekonomi global.Menteri Choi akan menyatakan langkah lanjutan rencana dukungan untuk Ukraina senilai 2,3 miliar dolar AS yang telah dijanjikan oleh Yoon Suk Yeol pada KTT G20 bulan September tahun lalu.Di dalam pertemuan Menteri Keuangan G20, Menteri Choi akan menyampaikan perlunya peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta untuk mewujudkan netralitas karbon, serta langkah perbaikan sistem keuangan global yang berkelangsungan untuk menghadapi kondisi keuangan internasional baru.Menteri Choi juga dijadwalkan untuk membahas langkah pelaksanaan pengembangan Bank Dunia yang diperkenalkan di Marrakech pada bulan Oktober lalu di dalam rapat Komite Pengembangan Bank Dunia pada hari Jumat (19/4) mendatang.