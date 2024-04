Satelit Korsel NeonSat-1 Akan Diluncurkan ke Luar Angkasa Hari Rabu

Photo : YONHAP News

Perusahaan Rocket Lab yang menangani peluncuran satelit terkecil Korea Selatan menetapkan nama misi kali ini sebagai 'Beginning Of The Swarm.'Menurut Rocket Lab, persiapan untuk meluncurkan kendaraan peluncur 'Electron' yang memuat satelit NeonSat-1 telah rampung dilaksanakan pada hari Senin (22/04) waktu setempat.Peluncuran tersebut akan dilakukan di Rocket Lab Launch Complex 1 di Mahia Selandia Baru, mulai pukul 10.00-11.00 hari Rabu (24/04) waktu setempat.Rocket Lab menetapkan nama misi tersebut sebagai 'Beginning Of The Swarm' dengan mengambil nama dari grup BTS untuk menekankan 'awal perkumpulan' karena satelit pertama tersebut merupakan prototipe dari 11 unit satelit yang akan diluncurkan di masa depan.Satelit tersebut nantinya akan menjalankan peran untuk memantau bencana alam di wilayah Semenanjung Korea melalui gambar video dan kecerdasan buatan bersama kamera optikal beresolusi tinggi.Selain satelit NeonSat, satelit dari NASA, ACS3 juga turut diluncurkan.