Film 'The Roundup: Punishment' Tembus 1 Juta Penonton di Hari ke-2 Penayangan

Photo : YONHAP News

Film aksi 'The Roundup: Punishment' yang dibintangi oleh Ma Dong-seok telah ditonton lebih dari 1 juta orang penonton pada hari kedua penayangannya.Distributor ABO Entertainment menyatakan bahwa jumlah penonton film 'The Roundup: Punishment' mencapai 1,3 juta orang hingga hari Kamis (25/04) pukul 09:30 pagi.Di antara film-film yang dirilis tahun ini, film tersebut berhasil melampaui angka 1 juta penonton dalam waktu yang paling singkat.Film aksi tersebut bertengger di posisi puncak box office dengan ditonton oleh lebih dari 820.000 orang pada hari pertama penayangannya hari Rabu (24/04) kemarin.Skor pembukaan yang menunjukkan jumlah penonton pada hari perilisan film melampaui 740.000 orang, karena seri film sebelumnya 'The Roundup: No Way Out ' yang berada di jajaran film dengan penonton sebanyak 10 juta orang pada tahun lalu.Film 'The Roundup: Punishment', yang merupakan seri keempat dari film 'The Roundup', dipimpin oleh aktor utama Ma Dong-seok, mulai dari perencanaan hingga naskah dan produksi. Dimana film ini mengisahkan tentang detektif Ma Seok-do yang menangkap sebuah organisasi judi online ilegal.