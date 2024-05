Ekspor Korsel Lanjutkan Tren Kenaikan Dalam 7 Bulan Berturut-turut di Bulan April

Photo : KBS News

Nilai ekspor Korea Selatan pada bulan April 2024 tercatat mencapai 56,2 miliar dolar AS dan nilai ini meningkat signifikan 13,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di saat yang bersamaan, nilai ekspor itu menunjukkan tren kenaikan selama tujuh bulan berturut-turut.Berdasarkan laporan dari Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Energi Korea pada hari Rabu (01/05), nilai ekspor pada bulan April dibukukan sebesar 56,26 miliar dolar AS, berkat nilai ekspor 13 dari 15 produk ekspor andalan Korea Selatan yang mengalami kenaikan.Secara khusus, nilai ekspor gabungan produk teknologi informasi, termasuk semikonduktor dan display dinyatakan mencatatkan tingkat kenaikan tertinggi tahun ini sebesar 46,6%. Terlebih lagi, volume ekspor semikonduktor meningkat selama enam bulan berturut-turut setelah melonjak 56,1%, menjadi 9,96 miliar dolar. Angka itu menandai volume terbesar kedua per bulan April sepanjang masa.Bahkan jumlah ekspor mobil pun memecahkan rekor tertinggi baru, dengan naik 24,3% dari periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar 11,4 miliar dolar AS.Di sisi lain, nilai impor mencapai 54,7 miliar dolar pada bulan lalu, sehingga mengalami pertumbuhan untuk pertama kalinya dalam 14 bulan sejak bulan Februari tahun lalu.Sebagai hasilnya, neraca perdagangan Korea Selatan pada bulan April 2024 terus melanjutkan surplus selama 11 bulan berturut-turut dengan mencatatkan angka 1,53 miliar dolar AS.