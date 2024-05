Woo Ilyon Memenangkan Penghargaan Pulitzer Prize Untuk Biografi

Photo : YONHAP News

Penulis keturunan Korea-Amerika, Woo Ilyon, memenangkan penghargaan Pulitzer Prize tahun ini, yang merupakan penghargaan paling bergengsi di bidang jurnalisme.Panitia seleksi mengumumkan pada hari Senin (06/05) bahwa “Master Slave Husband Wife: An Epic Journey from Slavery to Freedom” karya Woo adalah pemenang dalam kategori biografi.Woo, adalah warga negara Amerika keturunan Korea yang orang tuanya berimigrasi ke AS. Ia memiliki gelar sarjana di bidang humaniora dari Yale College dan gelar PhD di bidang bahasa Inggris dari Columbia University.“Master Slave Husband Wife” bercerita tentang Crafts, pasangan budak yang melarikan diri dari Georgia pada tahun 1948, dengan istri berkulit putih yang menyamar sebagai pria kulit putih yang cacat, dan suaminya sebagai pelayannya.