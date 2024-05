USFK Disebut Tidak Boleh Terjebak Dalam Urusan Melawan Korut

Photo : YONHAP News

Elbridge Colby, yang disebut-sebut sebagai calon Penasihat Keamanan Nasional jika Donald Trump kembali ke Gedung Putih, dilaporkan telah menyerukan pergeseran misi utama pasukan AS di Korea Selatan, dengan menyebut bahwa lebih penting untuk menghalangi Cina karena Korea Utara bukanlah ancaman utama bagi AS.Colby, yang menjabat sebagai Wakil Asisten Menteri Pertahanan untuk Strategi dan Pengembangan Kekuatan selama pemerintahan Trump, membuat pernyataan itu pada hari Senin (06/05) selama wawancara dengan media Korea di Washington, D.C.Mantan pejabat Pentagon itu mengatakan bahwa pasukan AS di Semenanjung Korea tidak boleh disandera untuk menangani masalah Korea Utara, karena hal itu bukanlah masalah utama bagi Amerika Serikat.Dia menambahkan bahwa Korea Selatan harus mengambil tanggung jawab “utama dan sangat besar” untuk mempertahankan diri dalam melawan Korea Utara, karena AS tidak memiliki pasukan militer yang dapat melawan Korea Utara dan kemudian siap untuk melawan Cina.