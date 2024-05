Film 12.12: The Day dan Exhuma Jadi Pemenang Terbesar Baeksang Arts Awards 2024

Photo : YONHAP News

Pemenang terbesar dalam Baeksang Arts Awards ke-60 tahun ini berhasil diraih oleh film "12.12: The Day" dan "Exhuma" serta drama serial "Moving".Film "12.12: The Day" berhasil meraih Penghargaan Utama sebagai Film Terbaik, dan Aktor Terbaik yang diberikan kepada aktor utamanya Hwang Jung-min. Sementara itu, drama serial "Moving" dari Disney Plus juga berhasil meraih Penghargaan Utama TV (Grand Prize), bersama penghargaan penulis terbaik dan pendatang baru.Upacara penghargaan tahunan bergengsi, "Baeksang Arts Awards 2024" telah digelar pada hari Selasa (07/05) kemarin, di COEX, Seoul, Korea Selatan, untuk memberikan penghargaan kepada insan perfilman dan televisi terbaik.Film lain "Exhuma" juga disoroti sebagai salah satu pemenang terbesar dalam gelaran acara itu, dengan mengantongi penghargaan Sutradara Terbaik bagi Jang Jae-hyun, Aktris Terbaik untuk Kim Go-eun, dan Aktor Pendatang Baru Terbaik Lee Do-hyun.