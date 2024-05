Utusan Nuklir Korsel, AS, dan Jepang Tekankan Penolakan Atas Kerja Sama Korut-Rusia

Photo : YONHAP News

Para utusan nuklir tertinggi dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang telah menekankan kerja sama dan tekadnya untuk mengatasi hubungan militer yang semakin dalam antara Rusia dan Korea Utara.Menurut Departemen Luar Negeri AS, Lee Jun-il, Dirjen urusan nuklir Korea Utara di Kementerian Luar Negeri Seoul, mengadakan pembicaraan pada hari Kamis (09/05) dengan Pejabat Senior AS untuk Korea Utara, Jung Pak dan Hiroyuki Namazu, Dirjen untuk Urusan Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Tokyo.Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa ketiga pihak menggarisbawahi tekad mereka yang terus berlanjut dalam menghadapi ancaman keamanan serius yang ditimbulkan oleh provokasi Korea Utara, senjata pemusnah massal yang melanggar hukum dan program rudal balistik, serta kerja sama militer yang semakin mendalam dengan Rusia.Para utusan utama itu dilaporkan menekankan pentingnya untuk mempertahankan kerja sama trilateral yang erat dalam mengatasi ancaman Korea Utara, mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea, dan memulai kembali dialog serta diplomasi dengan rezim yang tertutup itu.Departemen tersebut mengatakan bahwa mereka juga menekankan nilai kerja sama dalam mengatasi tantangan hak asasi manusia dan kemanusiaan di Korea Utara, termasuk perlindungan bagi para pencari suaka Korea Utara dan perlunya penyelesaian yang cepat atas masalah penculikan, penahanan, dan tawanan perang yang belum dipulangkan.