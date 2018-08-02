В РК продолжаются тропические ночи

Photo : YONHAP News

Южнокорейцы продолжают страдать от такого природного явления как тропические ночи, когда столбик термометра в течение суток не опускается ниже +25° С. Как сообщили в Корейской метеорологической администрации, ночь на понедельник была девятой подряд тропической ночью для жителей Сеула, а для жителей Пхохана провинции Кёнсан-Пукто в 374 км к юго-востоку от Сеула – восемнадцатой. Минимальная температура воздуха в ночь на понедельник составила +27,8° С на острове Чечжудо, +27,6° С в городе Кванчжу, +26,9° С в городе Сувоне провинции Кёнгидо, +26,2° С в Сеуле, +26° С в Тэчжоне, +25,5° С в Пусане.