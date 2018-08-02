Жаркая погода способствует росту продаж кондиционеров

Аномально жаркая погода на всей территории РК способствует росту продаж кондиционеров, которые, как ожидается, поставят очередной рекорд. Эксперты по потребительскому рынку прогнозируют, что в нынешнем году будет продано не менее 2 млн 600 тыс. кондиционеров - на 100 тыс. больше, чем в прошлом году. За период с января по июль было продано 1,5 млн кондиционеров, причём в мае и июне продаже существенно сократились, поскольку температура воздуха была ниже обычной, но после начала жары в июле они резко увеличились. В этой связи производственные мощности работают с полной загрузкой. В связи с большим количеством заказов компании Samsung Electronics и LG Electronics организовали на своих сборочных линиях дополнительные смены.