Аномальная жара унесла жизни 27 человек

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За период с 20 мая по 29 июля 2042 человека обратились в южнокорейские медицинские учреждения с жалобами на обострение хронических заболеваний, вызванное аномальной жарой. За тот же период 27 человек умерли. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, показатели нынешнего лета самые высокие с 2011 года, когда начали вести статистику пострадавших от жары. Подавляющее большинство пострадавших почувствовали недомогание, находясь вне помещений. Половина всех пострадавших - люди старше 50 лет. Медики рекомендуют в период до захода солнца как можно меньше находиться на открытом воздухе.