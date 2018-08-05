За рубежом пройдут культурные мероприятия Traveling Korean Arts

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С 10 августа по декабрь в 23-х городах 18-ти зарубежных стран будут проводиться культурные мероприятия Traveling Korean Arts. Подобные мероприятия проводятся с 2014 года министерством культуры, спорта и туризма РК с целью представления корейской культуры и искусства в других странах. В этой связи минкультуры и Корейский центр развития международных культурных обменов определили 11 программ. Это выставки произведений корейского изобразительного искусства, исполнение корейской традиционной музыки, фотовыставки и показы мод. Так, в октябре-ноябре в Бразилии, Чили и Уругвае будет проходить традиционное корейское музыкальное шоу «Пхангут», а в декабре в Германии и Венгрии будут проходить концерты исполнителей на ударных инструментах «Чхондунсори». Группа Ssing Ssing, исполняющая корейскую традиционную музыку, аранжированную в стиле рок-эн-ролл, выступит на открытии фестиваля корейских поп-песен K-Music в Лондоне в октябре, а в Майами и Нью-Йорке в декабре. 10 августа в Маниле откроется фотовыставка «Mega Seoul 4 Decades», которая позднее пройдёт в Пекине и Токио. 12 южнокорейских фотографов покажут прошлое и настоящее