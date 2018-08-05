Президент РК Мун Чжэ Ин распорядился предоставить гражданам временные льготы на оплату электроэнергии

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Президент РК Мун Чжэ Ин выступил в понедельник на совещании со своими старшими советниками, где распорядился предоставить гражданам временные льготы на оплату электроэнергии за июль и август с целью снижения финансового бремени на домохозяйства в период аномальной жары. Мун Чжэ Ин отметил, что меры должны быть введены до того, как граждане получат счета за электроэнергию. В качестве льготных мер рассматривается временная корректировка прогрессивной тарифной шкалы. Президент распорядился включить во временные льготы возможность повышения скидки в отношении уязвимых слоёв общества и учреждений социального обеспечения.