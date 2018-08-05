Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Президент РК Мун Чжэ Ин распорядился предоставить гражданам временные льготы на оплату электроэнергии

Write: 2018-08-06 15:57:27Update: 2018-08-06 17:38:13

Президент РК Мун Чжэ Ин распорядился предоставить гражданам временные льготы на оплату электроэнергии

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин выступил в понедельник на совещании со своими старшими советниками, где распорядился предоставить гражданам временные льготы на оплату электроэнергии за июль и август с целью снижения финансового бремени на домохозяйства в период аномальной жары. Мун Чжэ Ин отметил, что меры должны быть  введены до того, как граждане получат счета за электроэнергию. В качестве льготных мер рассматривается временная корректировка прогрессивной тарифной шкалы. Президент распорядился включить во временные льготы возможность повышения скидки в отношении уязвимых слоёв общества и учреждений социального обеспечения. 
Список

Рекомендуем