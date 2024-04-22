В РК усугубляется кризис медицинской системы

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24 апреля в условиях продолжительной забастовки врачей-интернов две из пяти крупнейших столичных больниц, больница при Сеульском госуниверситете и Сеульский медицинский центр Асан, приняли решение полностью приостановить работу на один день в неделю. Вместе с тем растет вероятность того, что к ним присоединятся и остальные три - университетская клиника Северанс, больница Святой Марии при Католическом университете и Сеульская больница Самсунг. Более того, вслед за ними временный комитет Совета профессоров Сеульского и Ульсанского медвузов уже определил даты приостановки работы. Так что если все пять крупнейших столичных больниц объявят о полной приостановке работы на один день в неделю, то университетские клиники, которые направляют туда своих студентов, тоже примут подобные меры. Так, больница при Сеульском госуниверситете не будет проводить приём обычных пациентов 30 апреля. Это не касается экстренных случаев, госпитализированных и тяжёлых больных. Профессорский состав Сеульского медицинского центра Асан примет аналогичные меры 3 мая. Вопрос о регулярности данной меры будет обсуждаться. Подобная ситуация усиливает обеспокоенность и неудобства среди граждан страны. К настоящему моменту количество операций, проводимых в крупнейших больницах, уменьшилось уже на половину, значительно сократился и объем приема пациентов.