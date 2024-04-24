Власти РК призывают граждан проявлять бдительность за рубежом

Photo : YONHAP News

Национальная служба разведки РК призвала граждан страны проявить максимальную осторожность за рубежом в связи с угрозой террористических атак на общественные объекты. В частности, указывается, что террористические организации, в том числе Исламское государство (ISIS), могут сосредоточиться на подобных акциях в целях усиления пропагандистского эффекта. Об этом в ведомстве сообщили 25 апреля, отметив, что террористические атаки, подобные недавней стрельбе в московском концертном зале «Крокус Сити Холл», происходят в разных уголках мира. В этой связи Национальная служба разведки призывает граждан перед вылетом зарубеж проверить уровень предупреждения о посещении той или иной страны, а также заранее ознакомиться с контактными данными южнокорейских посольств и консульств. Также указывается, что при посещении общественных мест нужно заблаговременно выяснить информацию об аварийных выходах и способах эвакуации. В Национальной службе разведки заявили о планах расширять каналы сотрудничества со спецслужбами других стран в вопросе антитеррористической деятельности.