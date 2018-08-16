Экспорт южнокорейских автомобилей сократился в июле на 15,1%

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РК экспортировала в июле 190.812 автомобилей общей стоимостью 3 млрд 150 млн долларов. Это на 15,1% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщили во вторник в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Поставки продукции южнокорейских производителей в Северную Америку сократились в прошлом месяце на 10,4%, что вызвано высокой конкуренцией со стороны местных производителей. Экспорт в страны Евросоюза уменьшился на 17,8%, а на Ближний Восток – на 37,9%. В июле в РК произведены в общей сложности 306.374 автомобиля, что на 17,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. При этом экспорт запчастей для автомобилей увеличился на 7,1%, составив 2 млрд 20 млн долларов. На внутреннем рынке проданы 154.872 автомобиля, что на 3,8% больше, чем в июле прошлого года. Рост продаж вызван снижением потребительского налога и выходом на рынок новых моделей Hyundai и Kia.