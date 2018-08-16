Гарри Харрис: Призыв КНДР объявить об окончании Корейской войны является преждевременным

Photo : YONHAP News

Пока ещё не время для объявления о прекращении Корейской войны. Об этом заявил посол США в РК Гарри Харрис, выступая 13 августа в Корейском институте внешней политики с лекцией о южнокорейско-американских дипломатических отношениях. Отправной точкой на пути к объявлению об окончании войны должно послужить соблюдение договорённостей, достигнутых в Сингапуре,- отметил посол. Он согласился с президентом РК Мун Чжэ Ином, который говорил, что улучшение межкорейских отношений и ядерное разоружение должны осуществляться параллельно. Гарри Харрис также отметил, что за последнее время на Корейском полуострове произошли большие перемены. По его словам, президент США Дональд Трамп твёрдо верит, что глава КНДР Ким Чон Ын сдержит обещания.