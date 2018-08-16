Президент РК встретился с участниками освободительного движения Кореи и их потомками

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14 августа президент РК Мун Чжэ Ин встретился с участниками освободительного движения в Корее и их потомками. Встреча состоялась в администрации президента в преддверии 73-й годовщины Освобождения Кореи от японского колониального ига. На ней присутствовали 240 человек, среди которых как непосредственные герои, так и члены семей или потомки героев освободительного движения, членов Временного правительства Кореи, в том числе проживающие за рубежом. Мероприятие проходило под лозунгом "О вас помнит Республика Корея", при этом почести отдавались на фоне корейского флага, использовавшегося во время освободительного движения. Присутствовавших поздравил южнокорейский певец Син Хён Вон, а потомок известного патриота Ан Чжун Гына выступил с приветственной речью.