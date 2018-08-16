Продолжительная жара приводит к повышению цен на овощи

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Продолжительная рекордная жара вызывает рост цен на овощи. Согласно данным, представленным Корейским агентством по правам потребителей, только за прошедшую неделю овощи в РК подорожали в среднем на 15%. Больше всего подорожала белокочанная капуста, цена которой выросла за месяц более чем в три раза. Огурцы подорожали за неделю на 49%, репчатый лук - на 41%, а стручковый перец - на 40%. За один месяц также сильно выросла цена на пекинскую капусту (на 54%) и на редьку (на 52%). Из-за потепления морских вод выросли цены на рыбную продукцию и морепродукты. В связи с засухой и гибелью урожая, скота и рыбной продукции правительство РК принимает экстренные меры, а также намерено провести совещание по вопросу предотвращения повышения рыночных цен перед национальным праздником Чхусок на три недели раньше, чем обычно.