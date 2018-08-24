Правительство РК предложило бюджет на 2019 год в размере 470 трлн вон

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Расходная часть бюджета, предложенная правительством РК на 2019 финансовый год составит 470,5 трлн вон или 422 млрд долларов. Это на 9,75% больше, чем в текущем году, сообщили во вторник в министерстве планирования и финансов. Расходы на создание новых рабочих мест увеличены на 22%, на социальное обеспечение на 12,1%, на образование на 10,5%, на оборону на 8,2%. В соответствии с законом, правительство должно направить бюджетный законопроект в Национальное собрание не позднее 31 августа. Почти 10-процентный рост бюджета в годовом исчислении – самый высокий с 2009 года, когда государственные расходы увеличились на 10,6%, чтобы поддержать южнокорейскую экономику после глобального финансового кризиса 2008 года. Правительство планирует увеличить в будущем году налоговые поступления на 7,6%. Бюджетный дефицит запланирован на уровне 1,8% ВВП, что на 0,2% больше, чем в текущем году. Отношение госдолга к ВВП должно составить 39,4%, что на 0,1% меньше, чем в текущем году.