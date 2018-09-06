Президенты РК и США подтвердили готовность добиваться денуклеаризации Корейского полуострова

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В ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора президенты РК и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп подтвердили готовность добиваться денуклеаризации Корейского полуострова и установления на нем прочного мира. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, участники разговора обменялись мнениями о развитии межкорейских отношений и обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова, в том числе, по вопросам, которые касаются переговоров по денуклеаризации между США и КНДР, последовавших после сингапурского саммита 12 июня. Затрагивались также вопросы, касающиеся предстоящего позднее в сентябре межкорейского саммита. Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп согласились с необходимостью продолжать консультации и сотрудничество на всех уровнях.