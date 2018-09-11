Темпы роста занятости в РК продолжают замедляться

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Численность занятого населения в РК составила в августе 26 млн 900 тыс. человек, увеличившись всего лишь на 3 тыс. человек по сравнению с августом прошлого года. Это самый низкий показатель с января 2010 года, а рост занятости составляет менее 10 тыс. человек второй месяц подряд, сообщили в среду в Национальном статистическом управлении. Общий уровень занятости составил в конце прошлого месяца 66,5% численности трудоспособного населения, сократившись на 0,3% в годовом исчислении. Аналогичный показатель среди молодёжи до 30 лет составил 42,9%, увеличившись на 0,2% по сравнению с прошлым годом. Количество рабочих мест в производственном секторе сократилось в прошлом месяце на 105 тысяч, в сфере розничной торговли – на 123 тыс. Количество безработных составило 1 млн 133 тыс. человек – 4% трудоспособного населения. Данный показатель увеличился на 134 тыс. человек или 0,4% по сравнению с прошлым годом. Это самый высокий показатель с 1999 года непосредственно после глобального валютного кризиса. Безработица среди молодёжи до 30 лет составила в конце августа 10%, увеличившись за год на 0,6%.