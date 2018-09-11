Во Владивостоке состоялась встреча премьер-министров РК и Японии

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил стремление к нормализации отношений Японии и КНДР, отметив, что этот вопрос должен решаться напрямую между главами двух стран. В ходе состоявшейся 11 сентября встречи с премьер-министром РК Ли Нак Ёном, прошедшей в рамках Восточного экономического форума, Синдзо Абэ отметил, что Токио сохранят прежнюю позицию. Она состоит в том, что отношения с КНДР будут нормализованы после полного разрешения двусторонних споров, в числе которых проблема северокорейских ракет, похищенных японских граждан и другие. Он также отметил, что разделяет мнение Дональда Трампа о светлом будущем для КНДР в случае ведения правильной политики, учитывая наличие на севере Корейского полуострова богатых ресурсов и прилежного народа. Он подчеркнул важность дальнейшего развития трёхстороннего сотрудничества РК, США и Японии. Ли Нак Ён в свою очередь заявил, что улучшение отношений Японии и КНДР внесёт большой вклад в обеспечение мира в Северо-Восточной Азии. Синдзо Абэ выразил надежду на то, что третий межкорейский саммит станет толчком для улучшения отношений между Пхеньяном и Вашингтоном, а также для решения проблемы денуклеаризации. Он подчеркнул, что Япония окажет всевозможную поддержку в решении северокорейской ядерной проблемы.