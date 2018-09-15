В провинции Чхунчхон-Намдо прошёл танцевальный фестиваль «Хынтхарён-2018»

С 12 по 16 сентября в культурный фонд Чхонан провинции Чхунчхон-Намдо провёл танцевальный фестиваль «Хынтхарён-2018». В этом году данное мероприятие посетили 1,2 млн человек. В фестивале приняли участие около пяти тысяч танцоров и 17 артистических трупп из 16 стран. Были проведены также местный культурный фестиваль, различные конкурсы, кулинарные ярмарки и многое другое. Там же состоялась выставка лучшей продукции малых и средних компаний, которая оказалась весьма успешной. Общие продажи составили около 500 тыс. долларов.