Дональд Трамп: Сеул не отменит антисеверокорейские санкции без одобрения Вашингтона

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Президент США Дональд Трамп исключил возможность отмены антисеверокорейских санкций, введённых ранее Сеулом, без одобрения Вашингтона. «Они ничего не делают без нашего одобрения»,- заявил американский лидер в ходе состоявшейся в среду в Белом доме встречи с журналистами. Трамп также призвал союзников США продолжать «максимальное давление» на КНДР до тех пор, пока она не предпримет шагов в направлении денуклеаризации. Высказывание главы Белого дома эксперты рассматривают как своего рода ответ на прозвучавшее ранее заявление министра иностранных дел РК Кан Гён Хва о том, что Сеул рассматривает возможность отмены антисеверокорейских санкций от 24 мая 2010 года, введённых в ответ на потопление в Жёлтом море южнокорейского сторожевого корабля «Чхонан».