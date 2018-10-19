Разминирование объединённой зоны безопасности практически завершилось

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Разминирование объединённой зоны безопасности с южнокорейской стороны практически завершилось. Об этом сообщил представитель минобороны РК. По его словам, северокорейская сторона завершит работу 20 октября. Ранее отмечалось, что Север обнаружил пять мин, а южнокорейские военные ни одной. Со следующей недели стороны приступят к мерам по демонтажу постов охраны, ликвидации огневых точек и сокращения численности персонала в пределах вышеуказанной зоны. По соглашению, эти меры должны быть реализованы в течение пяти дней после завершения разминирования. В ближайшее время представители Юга и Севера, а также Командования сил ООН проведут вторую встречу, на которой будет решён вопрос о работе оборудования по осуществлению наблюдения и по другим вопросам.