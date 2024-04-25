РК, США и Япония совместно защищают свои технологии

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РК, США и Япония договорились укреплять сотрудничество в противодействии утечкам инновационных технологий и выполнении мер ограничения экспорта на уровне профильных ведомств. Такое решение было принято 25 апреля по итогам первой встречи высокопоставленных представителей трёх стран по вопросам защиты инновационных технологий. Было отмечено, что нарушение мер ограничения экспорта технологий представляет угрозу национальной безопасности. Министерство юстиции РК подписало соглашение о намерениях по сотрудничеству в предотвращении утечки технологий с министерством юстиции США и Национальным полицейским управлением Японии. Министерство промышленности, торговли и энергетики РК подписало аналогичный документ на тему ограничений экспорта технологий с министерством торговли США и министерством экономики, торговли и промышленности Японии. Стороны планируют активизировать обмен данными и опытом в этих вопросах. Данный канал сотрудничества был создан в соответствии с договорённостями, достигнутыми по итогам трёхстороннего саммита, проходившего в августе прошлого года в Кэмп-Дэвиде.