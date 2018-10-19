Президент РК Мун Чжэ Ин завершил европейское турне

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21 октября президент РК Мун Чжэ Ин вернулся на родину по завершении девятидневной поездки по странам Европы. В ходе визита глава государства донёс до руководства европейских стран суть усилий Сеула по денуклеаризации КНДР. Он заручился поддержкой со стороны лидеров зарубежных стран. На встрече с Папой Римским Франциском Мун Чжэ Ин передал ему устное приглашение северокорейского лидера Ким Чон Ына посетить Пхеньян. Папа Франциск согласился рассмотреть такую возможность в случае получения официального приглашения. Это, как считается, даст толчок к установлению мира на Корейском полуострове. В ходе встреч с европейскими коллегами Мун Чжэ Ин ещё раз удостоверился в их поддержке усилий по денуклеаризации Корейского полуострова. Помимо этого, президент РК провёл переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, лидерами других стран, обсудив с ними вопросы сглаживания антисеверокорейских санкций. В заявлении председателя, принятом по итогам саммита «Азия-Европа» (ASEM), было выражено требование всех участников мероприятия о скорейшем достижении полной, необратимой и подконтрольной денуклеаризации.