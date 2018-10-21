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Объявление об окончании Корейской войны может быть сделано в этом году, даже если второй американо-северокорейский саммит состоится в начале следующего года. Об этом сообщил высокопоставленный представитель правительства РК, находящийся с визитом в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналиста о том, не осложнится ли ситуация с вышеуказанным объявлением с учётом заявления помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о вероятности проведения саммита в начале следующего года. Представитель правительства РК заявил, что не считает невозможным объявление об окончании Корейской войны в этом году. По его словам, данный вопрос входит в повестку контактов сторон. Он также отметил возможность подвижек в деле денуклеаризации в процессе подготовки к американо-северокорейскому саммиту.