В РК продолжается скандал вокруг злоупотреблений полномочиями в судебной власти

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25 октября четыре крупнейшие партии РК приняли решение о создании специального судебного отдела. Он будет заниматься делами о подозрениях в злоупотреблении полномочиями в судебных органах в период, когда пост председателя Верховного суда занимал Ян Сын Тхэ, работавший при администрации бывшего президента РК Пак Кын Хе. Иную позицию заняла лишь партия Свободная Корея. Необходимость в специальном судебном отделе объясняют стремлением провести максимально справедливое расследование по вышеуказанным делам. Однако ему мешает тот факт, что многие из имеющих отношение к названным подозрениям, в настоящий момент работают в суде Центрального административного округа Сеула. Правящая Демократическая партия Тобуро, партия Справедливого будущего, партия Демократии и Мира и партия Справедливости поддержали эту идею. На пресс-конференции, состоявшейся 25 октября, было подчёркнуто, что до настоящего момента суд ни разу не выдал ордер на арест по делу о злоупотреблении полномочиями без каких-либо проволочек и задержек. Поэтому под вопрос ставится готовность действующей судебной власти выяснить истину. В этой связи было предложено создать специальный судебный отдел с привлечением независимых судей, не имеющих отношения к описанным событиям. Четыре партии призвали партию Свободная Корея одобрить проект создания спецотдела в ходе очередной сессии Национального собрания. Однако глава её парламентской фракции Ким Сон Тхэ заявил, что подобные действия являются отрицанием нынешней судебной системы. Он также подчеркнул, что создание специального судебного отдела - это инициатива правящих сил, направленная на внесение разлада в оппозиции.