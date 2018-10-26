Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Глава администрации президента РК встретился со спецпредставителем США

Write: 2018-10-30 10:13:06Update: 2018-10-30 10:21:31

Глава администрации президента РК встретился со спецпредставителем США

Photo : YONHAP News

29 октября в Сеуле состоялась встреча главы администрации президента РК Им Чжон Сока со спецпредставителем США по северокорейским вопросам Стивенем Бигэном. Как сообщили в администрации президента, контакт состоялся по просьбе американской стороны. Им Чжон Сок призвал Стивена Бигэна приложить максимум усилий для успешного проведения американо-северокорейского саммита. Бигэн, в свою очередь, призвал южнокорейское правительство оказать посильное содействие в этом вопросе. Стало известно, что визит Бигэна в Сеул связан с желанием Вашингтона подробнее изучить процесс улучшения межкорейских отношений. 
Список

Рекомендуем