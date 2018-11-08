Два представителя корейской диаспоры избраны в Палату представителей Конгресса США

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6 ноября в США состоялись промежуточные выборы, по результатам которых два представителя корейской диаспоры - Ён Ким и Энди Ким - были избраны в Палату представителей Конгресса США. Ён Ким - представитель Республиканской партии в 39-м избирательном округе. В течение 20 лет она работала советником конгрессмена-республиканца Эда Ройса. Основные проблемы, интересующие Ён Ким, - это взаимоотношения США и РК, соглашение о свободной торговле, проблема сексуального рабства в японской армии и многие другие вопросы. Энди Ким является американским корейцем во втором поколении, член Республиканской партии. В администрации бывшего президента Барака Обамы он работал в Совете национальной безопасности. По словам Энди Кима, он намерен уделять большое внимание проблеме иммигрантов и их адаптации в стране.