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Политика

Министр по делам воссоединения РК прибыл с визитом в США

Write: 2018-11-13 10:47:33Update: 2018-11-13 11:00:06

Министр по делам воссоединения РК прибыл с визитом в США

Photo : YONHAP News

Министр по делам воссоединения РК Чо Мён Гюн прибыл в США. В ходе визита, который продлится до 17 ноября, он встретится с представителями Конгресса и правительства США, чтобы обсудить вопросы мира на Корейском полуострове и межкорейских отношений. 15 ноября Чо Мён Гюн примет участие в Международном форуме, который организован совместно Институтом проблем Дальнего Востока при университете Кённам и Международным научным центром имени Вудро Вильсона. Чо Мён Гюн также планирует посетить организацию Korea Society и Центр стратегических и международных исследований. 
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