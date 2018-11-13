Министр по делам воссоединения РК прибыл с визитом в США

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Министр по делам воссоединения РК Чо Мён Гюн прибыл в США. В ходе визита, который продлится до 17 ноября, он встретится с представителями Конгресса и правительства США, чтобы обсудить вопросы мира на Корейском полуострове и межкорейских отношений. 15 ноября Чо Мён Гюн примет участие в Международном форуме, который организован совместно Институтом проблем Дальнего Востока при университете Кённам и Международным научным центром имени Вудро Вильсона. Чо Мён Гюн также планирует посетить организацию Korea Society и Центр стратегических и международных исследований.