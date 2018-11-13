Занятость в РК в октябре сократилась на 0,2%, безработица – максимальная за 13 лет

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Численность занятого населения в РК увеличилась в октябре на 64 тыс. человек в годовом исчислении, составив 27 млн 90 тыс. человек. Об этом говорится в докладе Национального статистического управления, опубликованном 14 ноября. Таким образом, в течение четырёх месяцев подряд рост занятости не превышает 100 тыс. человек. Уровень занятости в возрастной группе от 15 до 64 лет сократился на 0,2%, составив 61,2%. Соответствующий показатель среди молодёжи до 30 лет вырос за тот же период на 1,1%, составив 42,9%. Рост безработицы составил 0,3%, в результате чего её уровень достиг 3,5%, что является максимальным показателем за последние 13 лет. Безработица среди молодёжи сократилась на 0,2% до 8,4%. Сфера розничной торговли потеряла 100 тыс. рабочих мест, гостиничный и ресторанный бизнес – 97 тысяч, сфера промышленного производства – 45 тысяч по сравнению с прошлым годом. Однако в сельском хозяйстве создано 57 тысяч, а в строительной отрасли – 45 тысяч новых рабочих мест. Первоначально правительство страны планировало создать до конца года 320 тысяч новых рабочих мест, впоследствии уменьшив показатель до 180 тысяч. Между тем, независимые исследовательские учреждения полагают, что фактический показатель не превысит 100 тысяч.