В Вашингтоне состоялась встреча высокопоставленных представителей РК и США по вопросам экономики

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7 декабря в Вашингтоне состоялось третье заседание высокопоставленных представителей РК и США по экономическим вопросам (SED), в ходе которого было решено укреплять сотрудничество по глобальной экономической стратегии. Стороны представляли второй замминистра иностранных дел РК по внешнеэкономическим связям Ли Тхэ Хо и помощник госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса Маниша Сингх. Они обсудили вопросы укрепления взаимодействия в рамках новой южной политики Сеула и Индо-Тихоокеанской стратегии Вашингтона. Было решено работать над поиском возможностей для сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в развитии стран Меконга, а также в обеспечении кибербезопасности. В рамках договорённостей о новом партнёрстве, достигнутых лидерами двух стран в ходе саммита, состоявшегося в июне прошлого года, стороны также договорились развивать сотрудничество в сферах здравоохранения, расширения экономической активности женщин, энергетики. Данное заседание высокопоставленных представителей РК и США было инициировано при администрации бывшего американского президента Барака Обамы. При нынешних правительствах двух стран мероприятие состоялось впервые. Его участники договорились проводить заседание ежегодно, подписав меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству МИД в экономической сфере. Ли Тхэ Хо заявил, что подписание меморандума состоялось по инициативе американской стороны. Он пообещал приложить усилия для того, чтобы данная переговорная платформа способствовала реальному сотрудничеству РК и США по всеобъемлющим глобальным вопросам.