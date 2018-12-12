Проект Hyundai Motor по производству водородных электромобилей позволит создать до 220 тыс. рабочих мест

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Южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor Group намерен к 2030 году запустить производственную платформу, которая позволит ежегодно выпускать до 500 тыс. водородных электромобилей (FCEV). Соответствующий план был представлен 11 декабря на церемонии начала строительства второго завода по производству систем водородных топливных элементов, состоявшейся в Чхунчжу провинции Чхунчхон-Пукто на территории завода Hyundai Mobis. Если инвестиции будут осуществляться по плану, то к 2030 году проект позволит создать 50 тыс. новых рабочих мест. Если учитывать косвенное трудоустройство, то в рамках проекта работу получат 220 тыс. человек. Ежегодный экономический эффект, по прогнозам, составит примерно 23 млрд долларов.