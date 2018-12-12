Азиатский банк развития снизил прогнозы роста южнокорейской экономики

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Азиатский банк развития (ADB) снизил прогнозы роста южнокорейской экономики на этот год с 2,9% до 2,7%, а на 2019 год – с 2,8% до 2,6%. По мнению экспертов банка, временное перемирие в торговом споре между США и Китаем положительно скажется на потребительской и деловой активности в РК, но не остановит сокращения темпов роста экспорта из-за замедления темпов роста экономики Китая и мировой торговли. Также отмечается, что потребление снизят низкий рост уровня трудоустройства и высокие задолженности домохозяйств.