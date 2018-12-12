Сеул представил проект совместного с Пхеньяном проведения летней Олимпиады 2032 года

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Сеул представил примерный бюджет на совместное с Севером проведение летней Олимпиады 2032 года. Как сообщили 18 декабря в столичной мэрии, в Городское законодательное собрание был представлен проект получения права на совместное проведение Олимпиады, который включает расчёты примерных расходов. Собрание намерено рассмотреть проект 19 декабря на заседании постоянного комитета, а 20 декабря на пленарном заседании. Указывается, что объём расходов Юга, связанный с проведением соревнований по 33-м дисциплинам на всей территории Корейского полуострова, составит 3 трлн 857 млрд вон или 3 млрд 415 млн долларов. Отмечается, что благодаря близости Сеула и Пхеньяна есть возможность сэкономить на подготовке необходимой инфраструктуры связи, логистики и других моментов. Мэрия заявила о намерении провести «экономную Олимпиаду» с максимальным использованием уже существующих спортивных объектов. Представлено предложение об одновременном проведении церемоний открытия и закрытия Олимпиады на Юга и на Севере при помощи технологий 5G.