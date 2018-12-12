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21 декабря в Сеуле состоится второе заседание рабочей группы РК и США по КНДР. В этой связи 19 декабря в РК прибудет спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн, который возглавляет американскую делегацию. Он пробудет в Сеуле до 22 декабря. 20 декабря Стивен Бигэн проведёт отдельную встречу со спецпредставителем МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном. Стороны, как ожидается, обсудят стратегию внешней политики по КНДР в начале следующего года, ситуацию в межкорейских отношениях, возможность выведения проектов сотрудничества Юга и Севера из-под санкций.