Красный Крест КНДР: Санкции ООН влияют на гуманитарную ситуацию

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Антисеверокорейские санкции оказывают серьёзное отрицательное влияние на ситуацию с базовым обеспечением населения медикаментами в стране. Об этом заявили в Обществе Красного Креста КНДР, напомнив что недавно Международная федерация обществ Красного креста и Красного Полумесяца поместила на своём сайте заявление генерального секретаря Центрального Комитета Общества Красного Креста КНДР Ли Хо Рима. Он заявил, что недостаток вакцин, противовирусных препаратов, диагностических наборов, средств индивидуальной защиты работников здравоохранения и много другого стал главной причиной распространения эпидемии гриппа в этом году. В федерации отметили, что, несмотря на улучшение ситуации на Корейском полуострове, санкции ООН приводят к отрицательным последствиям для представителей уязвимых слоёв населения. Указывается, что гуманитарная ситуация в КНДР остаётся «хронической и забытой угрозой».