В РК растёт рынок искусства

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В прошлом году южнокорейский рынок искусства вырос на 24% в годовом исчислении, составив 438,5 млн долларов. Об этом 27 декабря сообщили в министерстве культуры, спорта и туризма РК. Нынешний рост является самым высоким с 2009 года. Его главной причиной называют увеличение продаж предметов искусства в сфере архитектуры. Речь идёт о предметах искусства, которые размещаются в крупных строительных объектах. Кроме того, в последнее время активизируются онлайн-продажи различных недорогих произведений.