Заседание южнокорейско-американской рабочей группы по КНДР отложено

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Запланированное на эту неделю заседание южнокорейско-американской рабочей группы по вопросам КНДР перенесено на следующую неделю. Как сообщил в среду представитель МИД РК Но Кю Док, заседание перенесено по просьбе американской стороны. Указывается, что на данное решение оказал разразившийся в США в конце 2018 года скандал с «частичным закрытием правительства» (shut down). В этой связи может быть отложено и проведение заседания в режиме видеоконференции. В МИД РК отметили, что в случае необходимости стороны могут поддерживать контакты в другом двустороннем формате. Ранее РК и США договорились проводить заседания рабочей группы дважды в месяц в режиме видеоконференции и прямых встреч представителей.