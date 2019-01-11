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Заседание рабочей группы по вопросам КНДР состоится в конце следующей недели

Write: 2019-01-12 14:16:32Update: 2019-01-12 15:18:57

Заседание рабочей группы по вопросам КНДР состоится в конце следующей недели

Photo : YONHAP News

Заседание южнокорейско-американской рабочей группы по вопросам КНДР в режиме видеоконференции, судя по всему, состоится на следующей неделе. Ранее оно было запланировано на эту неделю, но было перенесено по просьбе американской стороны в связи с разразившимся в США скандале с «частичным закрытием правительства» (shut down). 12 января представитель МИД РК сообщил о том, что стороны обсуждают возможность проведения переговоров в конце следующей недели. Ожидается, что предстоящее заседание будет посвящено обсуждению ситуации вокруг КНДР в преддверие возобновления диалога США и КНДР, направленного на проведение второго саммита КНДР и США. Предполагается, что стороны также ознакомятся с ходом реализации проектов, которые обсуждались в ходе предыдущего прямого заседания рабочей группы. В их числе проект предоставления КНДР антигриппозного препарата Тамифлю и диагностических комплектов, а также вопрос проведения встреч членов разделённых семей в режиме видеоконференции. Помимо этого, предполагается, что стороны оценят новогоднее обращение Ким Чон Ына и его визит в Пекин, а также ситуацию подготовки ко второму саммиту КНДР и США.
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