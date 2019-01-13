Южнокорейские компании ожидают ухудшения конъюнктуры

Большая часть южнокорейских компаний считает, что в первом квартале этого года конъюнктура ухудшится по сравнению с предыдущим кварталом. Корейский институт промышленной экономики и торговли провёл опрос 560 производственных компаний, на основе которого был рассчитан индекс ожидаемой деловой активности (BSI). Он оставил 83 пункта, сократившись на 9 пунктов. В сфере продаж отметка составила 85 пунктов, снизившись на 10 пунктов. Отметка выше ста пунктов означает, что большинство производителей с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее, а ниже ста пунктов указывает на обратное. Снижение вышеуказанных показателей продолжается три квартала подряд. Индекс в сфере полупроводников составил 90 пунктов, в автомобилестроении - 78, в судостроении - 88. В этих отраслях сокращение превысило 10 пунктов. Наибольший спад отмечается в производстве полупроводников – 21 пункт. Индекс ожидаемой деловой активности на весь 2019 год составил 91 пункт. В прошлом году он составлял 101 пункт.